شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيدات الأهلى يهزمن بطل بوركينا فاسو 3 / 0 فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره يو أس أف أى البوركينى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها الأهلى وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى .

كان الأهلى حقق فوزًا قويًا فى أولى مواجهات البطولة أمس الأحد على كانون الكونغولى بنتيجة 3/0، ويحصل على راحة من المباريات غدًا الثلاثاء .

يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم فرق كلاً من، الجمارك النيجيري، يو اس اف البوركينى وكانون الكونغولى.

وتضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبات، شروق فؤاد وسهيلة وفيق وأية الشامى ورنا الجوهرى ومروة مجدى ونرمين المنشاوى وفريدة العسقلانىو مريم متولى وميار خليفة ونهلة سامح وسارة أمين والمحترفة كاترينا ومريم مصطفى وندى وليد .





















































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