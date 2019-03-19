شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب: اتجاه قوي لاستبعاد عامر عامر بعد الإصابة.. ولن نضم حارس بديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بجهاز المنتخب، عن إصابة عامر عامر حارس الانتاج الحربي، بجذع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أنه سيتم عمل أشعة له غدا لتحديد حجم الإصابة .
قال المصدر لليوم السابع أن الاتجاه الأقرب هو عدم قدرة اللاعب علي السفر مع البعثة إلي النيجر وأن يتم استبعاده ، رافضا الاستعانة بحارس بديل .
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