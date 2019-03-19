اتحاد الكرة: ضيق الوقت سبب تصميم قميص المنتخب.. وانتظروا ديزاين 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الانتقادات التى وجهت للجبلاية بعد إعلان التصميم الجديد لقميص المنتخب، وقال إن هذا التصميم ليس مخصصا لمنتخب مصر، وإنما تم تخصيصه من الشركة الجديدة للفراعنة، فى ظل ضيق الوقت بعد التعاقد مع الشركة .
وقال مجاهد، فى تصريحات تليفزيونية، إن هناك تصميما جديدا لقميص المنتخب سيتم إعلانه العام المقبل 2020، وسيكون لاتحاد الكرة دور فى اختياره، وسيكون لائقا لمكانة المنتخب الوطنى.
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