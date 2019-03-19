رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استادات بطولة أمم أفريقيا

نور عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن الملاعب والاستادات الخاصة التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنظم في مصر خلال صيف العام الحالي.

وقال أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم الاستقرار بشكل رسمي على الملاعب التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد استبعاد استاد بورسعيد.

وأضاف:" سيكون هناك 6 استادات وهم استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية".