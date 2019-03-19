النشرة الرياضية| ميدو يثير أزمة جديدة فى السعودية .. نجم انجلترا يحذر صلاح.. والقمة قد تُنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد فى بدايته جدل حول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد صيامه عن التهديف وانتتهى بأزمة جديدة فى السعودية بطلها ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

يويفا يفتح تحقيقًا رسميًا مع رونالدو بسبب "احتفال أتلتيكو"

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا، أعلن خلاله التحقيق مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

تقرير.. أين يقع استاد القاهرة بين ترشيحات استضافة نهائي دوري الأبطال؟

في السادس عشر من مايو الجاري، رشحت صحيفة ميرور البريطانية 6 ملاعب لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تمت إقامتها "خارج" القارة العجوز.

نجم إنجلترا السابق يحذر صلاح: أجويرو يقترب من سرقة "تاج الملك"

علق آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، على أداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، خلال الفترة الأخيرة بعد غيابه عن التهديف خلال آخر 5 مباريات، لافتًا إلى أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، يقترب من سرقة "تاج الملك".

قائد ليفربول السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح

وجه جيمي كاراجير قائد نادي ليفربول السابق، نصيحة للمصري محمد صلاح لاعب الفريق، لافتًا إلى أنه ظهر عليه طابع الأنانية خلال مواجهة فولهام، مساء أمس الأحد.

بالصور| اتحاد الكرة يكشف عن القميص الجديد للمنتخب

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة.

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فان دايك مدافعا عن صلاح: الأهداف ستأتي.. وجميع الأندية تريده

أكد فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، أنه غير قلق بسبب توقف زميله المصري محمد صلاح عن تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية.

بعد سب مشجع وحداوي على تويتر .. ميدو يخلي مسئوليته .. وغضب سعودي

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني للوحدة السعودي أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تعرض للإختراق واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

للمرة الثالثة .. ميدو يعلن سرقة حسابه على "تويتر"

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني للوحدة السعودي أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تعرض للإختراق واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

مورينيو: شاهدت أبو تريكة في كأس الأمم 2008

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتابع الكرة الإفريقية ويحب مشاهدة مسابقة كأس الأمم، مشيرًا إلى أنه شاهد محمد أبو تريكة وهو يقود منتخب مصر لحصد كأس الأمم عام 2008.

اتحاد الكرة يفكر في نقل القمة من برج العرب

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على استاد برج العرب قد يتم نقلها من الإسكندرية.

حازم إمام عن قميص المنتخب: لم يكن لدينا رفاهية الاختيار

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الجبلاية لم يكن لديهم الوقت الكافي لتحديد تصميم جديد يخص قميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.