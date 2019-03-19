الإنتاج الحربي يكشف لمصراوي حقيقة إصابة عامر بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن عامر عامر حارس الفريق تعرض لكدمة قوية في الركبة أثناء مرانه مع منتخب مصر مساء أمس الإثنين.

وقال مهدي، في تصريحات خاصة لمصراوي إنه تواصل مع عامر عامر في الساعات الماضية للاطمئنان على إصابته.

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وأضاف أن عامر سيجري الفحوصات الطبية اللازمة اليوم الثلاثاء لتشخيص حالته ومعرفة الإصابة.

ونفى مدير الكرة بالإنتاج في ختام تصريحاته ما تردد مؤخرًا حول تعرض الحارس الدولي لقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت المقبل.