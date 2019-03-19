للمرة الثالثة .. ميدو يعلن سرقة حسابه على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني للوحدة السعودي أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تعرض للإختراق واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

وبعد دقائق أعلن ميدو أنه استطاع السيطرة على حسابه بعد أن تعرض للأختراق وقام بحذف الاساءة للمشجع السعودي.

وكان ميدو قد أعلن عن سرقة حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الموثق رسميا فى ثلاثة مناسبات وهي:

أبريل 2016 (سب رئيس الزمالك)

فى الـ 19 من أبريل عام 2016 وجه ميدو اساءات إلى رئيس نادي الزمالك على خلفية الصراع والتراشق الذى نشب بينهما على خلفية إقالة الأخير من تدريب النادي الأبيض .

وقال ميدو عبر قناة "بي إن سبورتس" التى كان يعمل بها محللاً " حسابي على توتير تعرض للقرصنة ولم أوجع أى اساءة لرئيس نادي الزمالك .

وأضاف ميدو " كانت هناك محاولات لسرقة البريد الإلكتروني الخاص بي، ومنذ قليل تم سرقة حسابي على تويتر قبل السيطرة عليه وحذف التغريدات المسيئة".

وأنهي " أملك ما يثبت تعرض حسابي للقرصنة".

يوليه 2017 ( سب عامر حسين)



فى الـ 15 من يوليو 2017 قام ميدو بتوجيه اساءات إلى اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ليقرر الأخير مقاضاته قبل أن يتنصل ميدو من ما جاء على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وهاجم ميدو الذى كان يقود فريق وادي دجلة فى هذا الوقت عامر حسين عقب الهزيمة من الأهلي 1-4 بدور الـ 8 ببطولة كأس مصر بسبب موعد المباراة وتقديمها من شهر أغسطس متهماً اتحاد الكرة بالفشل ليتعرض إلى الإيقاف.

ورد ميدو ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خمس تغريدات هاجم خلالها اتحاد الكرة وعامر حسين واحتوت على اساءات.

وأعلن ميدو عبر قناة "أون سبورت" تعرض حسابه للإختراق مشيرًا إلى أنه تم اختراق حسابه سابقًا فى أزمته مع رئيس نادي الزمالك وسيستعين بهذه الواقعة فى مواجهة عامر حسين القضائية .

وعرض ميدو التوجه إلي منزل رئيس لجنة المسابقات بالأسكندرية والأعتذار له على خروج هذه الاساءات من حسابه الشخصي حتى لو أنه تعرض للإختراق.

مارس 2019 (سب مشجع سعودي)



فى الـ 19 من مارس أعلن ميدو للمرة الثالثة تعرض حسابه على "تويتر " قبل أن يعلن استعادته

وكان مشجع سعودي ينتمي لنادي الوحدة قد طلب من "ميدو" الرحيل عن النادي السعودي على خلفية الخسارة من النصر برباعية نظيفة قبل أن يسبه من قال ميدو أنه انتحل شخصيته بالفاظ خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعد دقائق أعلن ميدو أنه استطاع السيطرة على حسابه بعد أن تعرض للأختراق وقام بحذف الاساءة للمشجع السعودي.

وفى المقابل أثار رد فعل ميدو وتغرديته استياء الشارع السعودي وتعرض المدرب الشاب لهجوم على موقع التواصل الإجتماعي وصل إلى المطالبة باتخاذ موقف .