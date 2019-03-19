اتحاد الكرة يفكر في نقل القمة من برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على استاد برج العرب قد يتم نقلها من الإسكندرية.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال مجاهد:"أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة الآن، الملعب مجهد ويحتاج إلى الراحة، حتى يكون لائقاً في حالة وصول أندية مصر للنهائيات الإفريقية".

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وظهر ملعب برج العرب "الأبرز في مصر مؤخراً" في حالة سيئة للغاية خلال مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك في الكونفدرالية الإفريقية ما أثار الغضب في الوسط الرياضي.

وأضاف مجاهد قائلاً:"نناقش مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إمكانية نقل مباراة الأهلي والزمالك من ملعب برج العرب إلى أي ملعب أخر، وسيكون هناك قرار في هذا الشأن قريباً".

وأكد أحمد مجاهد على أن استاد برج العرب خارج الحسابات في كأس الأمم الإفريقية، مشيراً إلى أن نصف مباريات البطولة ستقام في القاهرة على ثلاث ملاعب، بينما تستضيف محافظات الإسكندرية والسويس.