حازم إمام عن قميص المنتخب: لم يكن لدينا رفاهية الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الجبلاية لم يكن لديهم الوقت الكافي لتحديد تصميم جديد يخص قميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إمام في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن القميص الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد تصميمًا ثابتًا للشركة وتم اختياره للعام الجاري، على أن يتم تغييره في الفترة المقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة: "لم يتم شراء القميص السابق لمنتخب مصر والذي تم انتاجه من شركة أديداس رغم أننا تأهلنا لكأس العالم، الجماهير كانت تلجأ لشراء نسخ غير رسمية لانخفاض سعرها".

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وأكمل: "أديداس لم تجدد العقد مع اتحاد الكرة وحينما قررنا عمل مناقصة جديدة فلم يتقدم لها أحد".

وأضاف: "هذا التصميم يخص أول عام فقط في عقدنا مع بوما والذي يمتد لأربع سنوات، وبعد نهاية العام سنعقد جلسة مع مسؤولي الشركة لاختيار تصميم جديد".

واختتم: "الوقت لم يسعفنا من أجل تحديد تصميم جديد وتنفيذه بكميات كبيرة قبل كأس الأمم، ليس لدينا رفاهية الاختيارات والوقت لفعل ذلك".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن تصميم قميص منتخب مصر والذي سيخوض به مباريات كأس أمم أفريقيا التي تقام في يونيو المقبل.