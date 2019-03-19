إصابة حارس منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا

تعرض حارس مرمى المنتخب المصري عامر عامر، للإصابة بكدمة في الركبة، وخرج من المران، لتلقي العلاج، وسوف يحدد الجهاز الطبي مدي الإصابة.

وأدى اليوم الاثنين، المنتخب المصري تدريباته خلال معسكره المقام منذ أمس الأحد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع منتخب النيجر، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الأفريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر.

وبدأ المران في السادسة والنصف بمشاركة 18 لاعبًا وتنوع المران مابين الجانب البدني، والفني والخططي واستمر قرابة الساعتين وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة.