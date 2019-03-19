شاهد.. كيس سكر يُبرئ لاعب المنتخب الأوليمبي من شائعة التدخين

رد مسئولو المنتخب الأوليمبي، على الأنباء التي ترددت بشأن تدخين يوسف الجوهري لاعب الفريق، خلال معسكر الفراعنة المقام في إسبانيا، ويتخلله مباراتين وديتين مع أمريكا وهولندا. في إسبانيا، ويتخلله مباراتين وديتين مع أمريكا وهولندا. وأوضح مسئولو المنتخب الأوليمبي، أن اللاعب كان يضع في فمه كيس سكر، وحصلت "الوفد"، على صورة للاعب مع محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب وهما يضعان كيس السكر في فميهما.

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