أجيري يرفض ضم حارس جديد لمنتخب مصر بعد إصابة عامر

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم حارس جديد للفريق القومي بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمىالإنتاج الحربي للإصابة.
وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بوجود أحمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد أبو
يستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجاري.
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