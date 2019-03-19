أجيري يرفض ضم حارس جديد لمنتخب مصر بعد إصابة عامر

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم حارس جديد للفريق القومي بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي للإصابة. الإنتاج الحربي للإصابة. وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بوجود أحمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد أبو جبل في المعسكر الحالي. يستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجاري.



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