رسميًا .. استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، علي استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، من معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا ووودية نيجيريا. استعدادًا لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا ووودية نيجيريا. وكشف مصدر مسئول في منتخب مصر لـ "الوفد"، أ، عامر عامر أصيب بجذع في الرباط الداخلي للركبة، وسيخضع لأشعة صباح غدٍ، لكن فرصته في السفر مع المنتخب للمباراتين أصبحت ضعيفة جدًا.

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