جوزيه مورينيو: شاهدت محمد أبوتريكة في أمم إفريقيا بغانا

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن متابعته لكأس الأمم الإفريقية عام 2008 التي أقيمت بدولة غانا وفاز بها المنتخب المصري.

وقال مورينيو خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "بين سبورت"، " لقد تابعت كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في غانا عبر

قناة ناقلة للمباريات، وشاهدت محمد أبو تريكة وهو يقود المنتخب المصري للتتويج باللقب القاري".

وتابع "من الصعب أن تشاهد كأس إفريقيا وتجد لاعبًا لا تعرفه وذلك بسبب أن جميع اللاعبين يحترفون في أوروبا في وقت

مبكر من مسيرتهم".

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وأضاف " بالطبع كانت بطولة قوية للغاية فهي تضم مجموعة من أفضل اللاعبين الذين يلعبون في أنديتهم الأوروبية".

وفي سياق آخر تطرق للحديث عن طموحاته في الفترة المقبلة قائلًا، "أريد أن أعود للعمل التدريبي خلال الصيف المقبل والاستعداد مع أحد الأندية".

وأوضح "وصلتني ثلاثة أو أربعة عروض تدريبية لكنني رفضتها بسبب أنها لا تلبي طموحاتي التدريبية".