نقل مباراة وادي دجلة وسموحة إلى المكس بدلًا من برج العرب

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة سموحة ووادي دجلة يوم 29 مارس الجاري، إلى ملعب المكس بدلًا يوم 29 مارس الجاري، إلى ملعب المكس بدلًامن برج العرب. ويرجع قرار اللجنة إلى إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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