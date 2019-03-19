شاهد..لاعبو الترسانة وجهازهم الفني يحتفلون بعيد ميلاد محمد فوزي

احتفل الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة أحمد كشري ولاعبو الفريق اليوم، بعيد ميلاد لاعب الفريق محمد فوزي.

وأحضر الجهاز الفني واللاعبون "تورتة" للاحتفال بعيد ميلاد زميلهم على هامش مران الفريق اليوم.

ويواصل فريق الترسانة صاحب المركز الثاني بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني استعداداته لمواجهة فريق القناة صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة بالجولة 23 بدوري القسم الثاني. شاهد الفيديو ..

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