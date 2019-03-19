أدريان رابيو على رادار مانشستر يونايتد

يسعي نادي مانشستر يونايتد للظفر بخدمات نجم خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة، مستغلًا أزمته مع ناديه في الأونة الأخيرة.
وكشفت تقارير صحافية أن النرويجي سولشايرالمدير الفني لمانشستر يونايتد هو من طلب التعاقد مع أدريان رابيو بعدما أبدي إعجابه بأداء اللاعب في وسط الملعب.
وأضاف ان النادي الإنجليزي وافق على مطالب اللاعب المادية من أجل إتمام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين.
وأشارت التقارير أن اندي آرسنال وليفربول وتوتنهام ترغب بقوة في الظفر بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيصعب وصوله إلى أولدترافورد.
وكان أدريان رابيو ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي برشلونة منذ الصيف الماضي،
ودخل رابيو في سلسلة أزمات مع إدارة باريس سان جيرمان بسبب عدم تجديد تعاقده، الأمر الذي جعل الأخير تجميده وعدم إشراكه في المباريات.
أدريان رابيو البالغ من العمر 23 عامًا ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ما يتيح له التوقيع لأي نادي يرغبه.
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