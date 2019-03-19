ختام المهرجان الرياضي الثاني لطلبة وطالبات جامعة الفيوم برعاية وزارة الشباب

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) وتحت رعاية كل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف عبد الحفيظ قائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم (المهرجان الرياضي الثاني لطلبة وطالبات جامعة الفيوم ) خلال الفترة من 25 / فبراير الي 18 مارس 2019 في اطار خطة الوزارة في إقامة الانشطة المشتركة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات.
حيث شارك في المهرجان (١٨) كليه وهي (تربيه/ زراعة/خدمة اجتماعية/ دار العلوم/الهندسة / علوم / الحاسبات / السياحة / أدب / أثار / تربية نوعية / تربية طفولة / طب بشري / طب أسنان / تمريض/ صيدلة / حقوق/ تربية رياضية) ومعهد التمريض ومدن جامعية
بإجمالى عدد (٢٠٨٣) طالب وطالبه بواقع ١٤٤٠ طالب و٦٤٣ طالبه والذي أقيمت المنافسات فى العاب ( كرة خماسي القدم / الكرة الطائرة / كرة اليد / كرة السلة / كرة السرعة / تنس الطاولة / ألعاب قوي / مصارعة ذراعين) حيث كانت جميع الالعاب طلبة وطالبات فيما عدا كرة اليد والسلة طلبه فقط
حضر الختام الدكتور أشرف عبد الحفيظ القائم بأعمال رئيس جامعه الفيوم، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، منتصر عمران مدير ادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:
(بالنسبه للطلبه )
أولا : خماسي كرة القدم
_المركز الاول كلية الخدمة الإجتماعية
_المركز الثانى كلية التربية الرياضية
_المركز الثالث كلية سياحة وفنادق
ثانيا: الكرة الطائرة
_المركز الاول كلية التربية الرياضية
_المركز الثانى كلية تربيه عام
_المركز الثالث كلية التمريض
ثالثا:كرة اليد
_المركز الاول كلية حاسبات
_المركز الثانى كلية الهندسة
_المركز الثالث كلية الأداب
رابعا : كرة السلة
_المركز الاول كلية طب بشري
_المركز الثانى كلية ت . رياضية
_المركز الثالث كلية الزراعة
خامسا : كرة السرعة
_المركز الاول عبد الفتاح بهجت كلية الأداب
_المركز الثانى محمد حسين كلية التربية الرياضية
_المركز الثالث أحمد كامل كلية العلوم
سادسا : تنس الطاولة
_المركز الاول محمد رجب كلية تربية رياضية
_المركز الثانى هشام طارق كلية الصيدلة
_المركز الثالث مينا ملاك كلية التمريض
سابعا : ألعاب قوي ( ١٠٠م )
_المركز الاول احمد سيد كلية الأداب
_المركز الثانى محمد فرهاد كلية تربيه رياضيه
_المركز الثالث رمضان عبدالله كلية الهندسة
(٢٠٠م )
_المركز الاول حسن محمد كلية تربيه رياضيه
_المركز الثانى محمود مجدي كلية التمريض
_المركز الثالث محمد فرهاد كلية تربيه رياضيه
( دفع جله)
_المركز الاول شريف عبد الرحمن كلية تربيه رياضيه
_المركز الثانى عبد الرحمن محمد كلية حاسبات
_المركز الثالث محمود ربيع كلية التمريض
( وثب عريض )
_المركز الاول محمود ربيع كلية التمريض
_المركز الثانى حسن محمد كلية تربيه رياضيه
_المركز الثالث أحمد سيد كلية الأداب
ثامنا: مصارعة الذراعين ( من ٦٥ : ٧٥ ك )
_المركز الاول محمد بلال كلية التربيه
_المركز الثانى أحمد سيد أحمد كلية الأداب
_المركز الثالث محمد عبد الله كلية التمريض
(٧٥ : ٨٥ ك )
_المركز الاول أحمد سيد عبد التواب كلية التمريض
_المركز الثانى أحمد فوزي كلية التربية الرياضية
_المركز الثالث قدري جمعة كلية الخدمة الاجتماعية
( ٨٥ : ٩٥ ك)
_المركز الاول محمد صلاح كلية التربيه الرياضية
_المركز الثانى كمال إبراهيم كلية الهندسة
_المركز الثالث أحمد إسماعيل كلية الخدمة الإجتماعية
( فوق ٩٥ ك )
_المركز الاول عبد الله محمد كلية الهندسة
_المركز الثانى طه أحمد كلية تربية رياضية
_المركز الثالث عبد الرحمن توفيق كلية التربية الرياضية
( أشول مفتوح )
_المركز الاول محمد صلاح كلية التربية الرياضية
_المركز الثانى أحمد كامل كلية الهندسة
_المركز الثالث ضياء شعبان كلية التربية الرياضية
(بالنسبه للطالبات)
أولا : خماسي كرة القدم
_المركز الاول كلية التربية الرياضية
_المركز الثانى كلية خدمة إجتماعية
_المركز الثالث كلية أداب
ثانيا: الكرة الطائرة
_المركز الاول كلية الأداب
_المركز الثانى كلية الخدمة الاجتماعية
_المركز الثالث كلية التربيه الرياضيه
ثالثا : كرة السرعة
_المركز الاول كاريمان محمد كلية الأداب
_المركز الثانى جهاد مصطفي كلية الأداب
_المركز الثالث دميانه أيمن كلية الحقوق
رابعا : تنس الطاولة
_المركز الاول سارة مجدي كلية تربية
_المركز الثانى ياسمين محمد كلية التمريض
_المركز الثالث رحمة مصطفي كلية حاسبات
خامسا : ألعاب قوي ( ١٠٠م )
_المركز الاول ايمان أيمن كلية التمريض
_المركز الثانى منار عبد المجيد كلية تربيه رياضيه
_المركز الثالث حسناء خالد كلية التربيه
(٢٠٠م )
_المركز الاول إيمان أيمن كلية التمريض
_المركز الثانى منة الله معتز كلية تربيه رياضيه
_المركز الثالث ياسمين أيمن كلية تربيه رياضيه
( دفع جله)
_المركز الاول خلود خالد كلية العلوم
_المركز الثانى الزهراء فرج كلية التربية
_المركز الثالث إيمان أيمن كلية التمريض
( وثب عريض )
_المركز الاول رحمة سيد كلية التمريض
_المركز الثانى مي سيد كلية السياحة والفنادق
_المركز الثالث إيمان أيمن كلية التمريض
سادسا: مصارعة الذراعين ( من ٥٠ : ٦٠ ك )
_المركز الاول منة الله معتز كلية التربيه الرياضيه
_المركز الثانى رحمة شعبان كلية الصيدلة
_المركز الثالث إسراء حمدي كلية العلوم
(٦٠ : ٧٠ ك )
_المركز الاول دعاء محمد كلية تربيه طفولة
_المركز الثانى إنجي عبدالله كلية العلوم
_المركز الثالث إيمان مصطفي كلية الأداب
( ٧٠ : ٨٠ ك)
_المركز الاول ندي إبراهيم كلية تربيه رياضية
_المركز الثانى جيهان عبد الخالق كلية تربية رياضية
_المركز الثالث تقي عبد الرحمن كلية طب بشري
( فوق ٩٠ ك )
_المركز الاول خلود خالد كلية العلوم
_المركز الثانى نور محفوظ كلية تربية رياضية
_المركز الثالث بسمة سعيد كلية تربية عامحفوظ كلية تربية رياضية
_المركز الثالث بسمة سعيد كلية تربية عام
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