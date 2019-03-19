اخبار الرياضه

ختام المهرجان الرياضي الثاني لطلبة وطالبات جامعة الفيوم برعاية وزارة الشباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) وتحت رعاية كل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف عبد الحفيظ قائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم (المهرجان الرياضي الثاني لطلبة وطالبات جامعة الفيوم  ) خلال الفترة من 25 / فبراير الي 18 مارس 2019 في اطار خطة الوزارة في إقامة الانشطة المشتركة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات.

حيث شارك في المهرجان (١٨) كليه وهي (تربيه/ زراعة/خدمة اجتماعية/ دار العلوم/الهندسة / علوم / الحاسبات / السياحة / أدب / أثار / تربية نوعية / تربية طفولة / طب بشري / طب أسنان / تمريض/ صيدلة / حقوق/ تربية رياضية) ومعهد التمريض ومدن جامعية

بإجمالى عدد (٢٠٨٣) طالب وطالبه بواقع ١٤٤٠ طالب و٦٤٣ طالبه والذي أقيمت المنافسات فى العاب ( كرة خماسي القدم  / الكرة الطائرة / كرة اليد / كرة السلة / كرة السرعة / تنس الطاولة / ألعاب قوي / مصارعة ذراعين) حيث كانت جميع الالعاب طلبة وطالبات فيما عدا كرة اليد والسلة طلبه فقط

حضر الختام الدكتور أشرف عبد الحفيظ القائم بأعمال رئيس جامعه الفيوم، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، منتصر عمران مدير ادارة بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:

 

 (بالنسبه للطلبه )

أولا : خماسي كرة القدم

_المركز الاول كلية  الخدمة الإجتماعية

_المركز الثانى كلية التربية الرياضية

_المركز الثالث كلية سياحة وفنادق

 

ثانيا: الكرة الطائرة

_المركز الاول كلية التربية الرياضية 

_المركز الثانى كلية تربيه عام

_المركز الثالث كلية التمريض

 

ثالثا:كرة اليد

_المركز الاول كلية حاسبات

_المركز الثانى كلية الهندسة

_المركز الثالث كلية الأداب

 

رابعا : كرة السلة 

_المركز الاول كلية طب بشري

_المركز الثانى كلية ت . رياضية

_المركز الثالث كلية الزراعة

 

خامسا : كرة السرعة

_المركز الاول  عبد الفتاح بهجت    كلية  الأداب

_المركز الثانى   محمد حسين     كلية التربية الرياضية

_المركز الثالث أحمد كامل      كلية العلوم

 

سادسا : تنس الطاولة

_المركز الاول محمد رجب       كلية تربية رياضية

_المركز الثانى  هشام طارق     كلية  الصيدلة

_المركز الثالث مينا ملاك كلية التمريض

 

سابعا : ألعاب قوي   ( ١٠٠م )

_المركز الاول   احمد سيد  كلية الأداب

_المركز الثانى محمد فرهاد كلية تربيه رياضيه

_المركز الثالث رمضان عبدالله كلية الهندسة

 (٢٠٠م )

_المركز الاول  حسن محمد   كلية تربيه رياضيه

_المركز الثانى محمود مجدي كلية التمريض

_المركز الثالث محمد فرهاد كلية تربيه رياضيه

 ( دفع جله)

_المركز الاول شريف عبد الرحمن  كلية تربيه رياضيه

_المركز الثانى عبد الرحمن محمد كلية حاسبات

_المركز الثالث محمود ربيع  كلية التمريض

 ( وثب عريض )

_المركز الاول   محمود ربيع   كلية التمريض

_المركز الثانى حسن محمد كلية تربيه رياضيه

_المركز الثالث أحمد سيد كلية الأداب

 

ثامنا: مصارعة الذراعين ( من ٦٥ : ٧٥ ك )

 

_المركز الاول  محمد بلال كلية التربيه

_المركز الثانى أحمد سيد أحمد كلية الأداب

_المركز الثالث محمد عبد الله كلية التمريض

(٧٥ : ٨٥ ك )

_المركز الاول أحمد سيد عبد التواب كلية التمريض

_المركز الثانى أحمد فوزي كلية التربية الرياضية

_المركز الثالث قدري جمعة  كلية الخدمة الاجتماعية

( ٨٥ : ٩٥ ك)

_المركز الاول محمد صلاح  كلية التربيه الرياضية

_المركز الثانى كمال إبراهيم كلية الهندسة

Advertisements

_المركز الثالث أحمد إسماعيل  كلية الخدمة الإجتماعية

 ( فوق ٩٥ ك )

_المركز الاول  عبد الله محمد  كلية الهندسة

_المركز الثانى طه أحمد  كلية تربية رياضية

_المركز الثالث عبد الرحمن توفيق  كلية التربية الرياضية

 ( أشول مفتوح )

_المركز الاول  محمد صلاح كلية التربية الرياضية

_المركز الثانى أحمد كامل  كلية الهندسة

_المركز الثالث ضياء شعبان كلية التربية الرياضية

 

 (بالنسبه للطالبات)

أولا : خماسي كرة القدم

_المركز الاول كلية  التربية الرياضية

_المركز الثانى كلية خدمة إجتماعية

_المركز الثالث كلية أداب

 

ثانيا: الكرة الطائرة

_المركز الاول كلية الأداب

_المركز الثانى كلية الخدمة الاجتماعية

_المركز الثالث كلية التربيه الرياضيه

 

ثالثا : كرة السرعة

_المركز الاول  كاريمان محمد    كلية  الأداب

_المركز الثانى  جهاد مصطفي       كلية الأداب

_المركز الثالث  دميانه أيمن  كلية الحقوق

 

رابعا : تنس الطاولة

_المركز الاول  سارة مجدي     كلية تربية

_المركز الثانى  ياسمين محمد    كلية  التمريض

_المركز الثالث رحمة مصطفي     كلية  حاسبات

 

خامسا : ألعاب قوي ( ١٠٠م )

_المركز الاول   ايمان أيمن  كلية التمريض

_المركز الثانى منار عبد المجيد كلية تربيه رياضيه

_المركز الثالث حسناء خالد كلية التربيه

 (٢٠٠م )

_المركز الاول  إيمان أيمن  كلية التمريض

_المركز الثانى منة الله معتز كلية تربيه رياضيه

_المركز الثالث ياسمين أيمن  كلية تربيه رياضيه

 ( دفع جله)

_المركز الاول خلود خالد  كلية العلوم

_المركز الثانى الزهراء فرج  كلية التربية

_المركز الثالث إيمان أيمن  كلية التمريض

 ( وثب عريض )

_المركز الاول   رحمة سيد   كلية التمريض

_المركز الثانى مي سيد  كلية السياحة والفنادق

_المركز الثالث إيمان أيمن كلية التمريض

 

سادسا: مصارعة الذراعين ( من ٥٠ : ٦٠ ك )

 

_المركز الاول  منة الله معتز  كلية التربيه الرياضيه

_المركز الثانى رحمة شعبان كلية الصيدلة

_المركز الثالث إسراء حمدي كلية العلوم

 (٦٠ : ٧٠ ك )

_المركز الاول دعاء محمد  كلية تربيه طفولة

_المركز الثانى إنجي عبدالله كلية العلوم

_المركز الثالث إيمان مصطفي كلية الأداب

 ( ٧٠ : ٨٠ ك)

_المركز الاول ندي إبراهيم  كلية تربيه رياضية

_المركز الثانى جيهان عبد الخالق كلية تربية رياضية

_المركز الثالث تقي عبد الرحمن  كلية طب بشري

 ( فوق ٩٠ ك )

_المركز الاول  خلود خالد كلية العلوم

_المركز الثانى نور محفوظ كلية تربية رياضية

_المركز الثالث بسمة سعيد  كلية تربية عامحفوظ كلية تربية رياضية

_المركز الثالث بسمة سعيد  كلية تربية عام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام المهرجان الرياضي الثاني لطلبة وطالبات جامعة الفيوم برعاية وزارة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى