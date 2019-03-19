شاهد.. وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقة اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة اعمال تطوير استاد القاهرة الرياضي استعدادا لاستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية كافة الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها من مداخل ومخارج الاستاد بالإضافة إلى 2019وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية كافة الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها من مداخل ومخارج الاستاد بالإضافة إلىأرضية الاستاد والمدرجات وقاعات المؤتمرات الصحفية وغرف تغيير الملابس وقاعات استقبال كبار الزوار . وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي على أن جميع أعمال التطوير لاستاد القاهرة تجري على قدم وساق ووفقا للخطة الزمنية المحددة.

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