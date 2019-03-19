ريال مدريد يتجه لساديو ماني كخطة بديلة لإدين أزار

ادعت مجلة فرانس فوتبول عبر نسختها الإلكترونية، مساء اليوم الاثنين، تحويل إدارة ريال مدريد لأنظارها صوب نجم ليفربول هذا الموسم “ساديو ماني” لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعتقد المجلة الفرنسية واسعة الإنتشار في صعوبة انضمام جناح تشيلسي “إدين أزار” إلى ريال مدريد هذا العام، بسبب العقوبة التي وقعت على فريقه من جانب الفيفا، بعدم إبرام صفقات حتى الميركاتو الصيفي 2020.

ويتصدر الدولي البلجيكي “إدين أزار” لائحة اللاعبين المطلوب ضمهم في ريال مدريد منذ عودة زين الدين زيدان لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا لسانتياجو سولاري، بعدما أظهر اللاعب رغبته المُلحة في الدفاع عن ألوان الريال.

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وقال موقع HLN البلجيكي “تشيلسي رفض العرض الأول من ريال مدريد من أجل التعاقد مع إدين أزار. تشيلسي يحاول تعطيل الصفقة بطلب مبلغ 115 مليون يورو للتخلي عن اللاعب في الميركاتو الصيفي 2019”.

وبحسب ما أكدته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن العرض الأول الذي قدمته إدارة ريال مدريد لشراء أزار بلغ 82 مليون يورو، وترى إدارة تشيلسي أن تقييم فلورنتينو بيريز لمستوى اللاعب صاحب الـ28 عامًا لا يتماشى مع تفكيرهم.

ووضع زيدان الجناح الأيسر الدولي السنغالي “ساديو ماني” كخطة بديلة لإدين أزار، حسب تأكيد مجلة فرانس فوتبول التي قالت “زيدان كان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي، والآن أعاد تقديم نفس الطلب بعد أسبوع من توليه تدريب الفريق من جديد”.

وسجل إدين أزار 13 هدفًا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يحتل ساديو ماني صدارة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا.

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