زيدان يُباغت كورتوا ومانشستر يونايتد

ينوي المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” توجيه صفعة قوية للحارس الأول للفريق “تيبو كورتوا” عند فتح الميركاتو الصيفي 2019 بإحياء المفاوضات القديمة مع إدارة مانشستر يونايتد.

زين الدين زيدان قدم إشارات واضحة منذ مباراته الأولى بعد العودة لتولي تدريب ريال مدريد خلفًا لسانتياجو سولاري بأنه غير راض عن مستوى تيبو كورتوا.

الفرنسي قام باستبعاد كورتوا من التشكيل الأساسي للريال بمباراة السبت الماضي أمام سلتا فيجو في الدوري المحلي من أجل الاستعانة بالحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي لزم دكة البدلاء منذ وصول كورتوا من تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2018 بتوصية من المدرب المقال لوبتيجي.

وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن عدم قناعة زيدان بالمستويات التي قدمها تيبو كورتوا على الصعيدين المحلي والقاري هذا الموسم، أمور دفعته نحو طلب إحياء المفاوضات القديمة لفلورنتينو بيريز مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع الحارس الأول لمنتخب إسبانيا “دافيد دي خيا”.

Advertisements

وأضاف نفس المصدر “ريال مدريد وضع التعاقد مع دي خيا ضمن أولويات الميركاتو الصيفي 2019، وخصص ما يقارب الـ 75 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 87.5 مليون يورو، زيدان غير مقتنع بكورتوا ولا يريد استمراره”.

وأشارت ميرور إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا زالت تعمل على تمديد عقد دي خيا الذي سينتهي في الميركاتو الصيفي 2020.

وكان عقد دي خيا سينتهي في الميركاتو الصيفي 2019 إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ضغطت عليه عقب مباراة يوفنتوس في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لتفعيل بند التمديد لمدة سنة إضافية.

وارتبط دي خيا بالانضمام لصفوف باريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تحاول إدارة مانشستر يونايتد تجنب خسارته، وستضاعف من محاولاتها خلال ما تبقى من الموسم الحالي، خصوصًا بعد الأخطاء التي اقترفها الحارس الأرجنتيني روميرو بمباراة ولفرهامبتون أمس الأحد.

لا يفوتك