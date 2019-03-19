رياضة | هاني العجيزي: الزمالك "ظلمني" وهذا سر انضامي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني العجيزي: الزمالك "ظلمني" وهذا سر انضامي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يقف أحد بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض. قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات فترة لارتباطه بإنهاء أوراق التجنيد. وتابع أنه كان صاحب اسم كبير في قطاع الناشئين، لكن هنرى ميشيل كمدرب أجنبي تعامل معه كلاعب يغيب عن التدريبات وبالتالي أخرجه من حساباته، مشيرًا إلى أن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل استفسر من مسئولي النادي عن كيفية التفريط في خدماته. أردف العجيزي :" محمد يوسف مدرب الأهلى كان يتحدث معي بأن "ستايلى" هيكسر الدنيا وحاولت كثيرًا أن أتطور من نفسي، لكن لا أعلم لماذا تركز الناس معي دائمًا" من الممكن بسبب شكلي وستايلي، فكانوا يعتقدون أنني شخص متعالي رغم أن جميع المقربين مني يعلمون أني عكس ذلك تمامًا". أكمل :" أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي كنت اظن أنه أحد فرق الدرجة الأولى لكني فوجئت أنه من فرق الدرجة الثانية واتفقت مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا مع لاعب أجنبي بدلًا منه وبدأت اتدرب مرة أخرى وانفى ما تردد عن اعتزالي كرة القدم".

هاني العجيزي: الأهلي الأقرب للدوري

يرى هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم رغم أن الزمالك يتصدر الجدول.

قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الاهلي عائد بقوة ويتسم بأنه فريق قادر على العودة سريعًا بعد التعثرات التي يمر بها.

تابع أن الزمالك مستقر فنيًا وإداريًا وهذا سبب واضح للمستوى المميز للأبيض هذا الموسم، لكن الفريق يعاني من أزمة فنية معينة، ظهرت في لقاء نصر حسين داي أول أمس، حيث كان الفريق بإمكانه إنهاء اللقاء لكنه فشل في ذلك.

Advertisements

هاني العجيزي: مركزي لا يتطلب "الزحلقة والنط من الدور الخامس"

أكد هاني العجيزي، لاعب نادي المزاحمة السعودي، أن طريقة لعبة في الملعب لا تتطلب "الزحلقة والإلتحام".

وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طبيعتي كمهاجم في الملعب لا ألتحم وليس مطلوب مني "النط من الدور الخامس".

وأكمل: "أحمد فتحي كمثال يقاتل في الملعب دائمًا لكنه فنيًا ليس مثل أبو تريكة".

هاني العجيزي يوضح حقيقة اعتزاله

أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يظن أن المزاحمية أحد فرق الدرجة الأولى في الدوري السعودي، لكنه فوجئ أنه من فرق الدرجة الثانية.

وتابع أنه اتفق مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا معلاعب أجنبي بدلًا منه.

وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيًا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.