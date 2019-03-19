رياضة | نجم الأهلي السابق يوضح حقيقة اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يوضح حقيقة اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يظن أن المزاحمية أحد فرق الدرجة الأولى في الدوري السعودي، لكنه فوجئ أنه من فرق الدرجة الثانية.

وتابع أنه اتفق مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا معلاعب أجنبي بدلًا منه.

وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى نافيًا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.

هاني العجيزي: مركزي لا يتطلب "الزحلقة والنط من الدور الخامس"

أكد هاني العجيزي، لاعب نادي المزاحمة السعودي، أن طريقة لعبة في الملعب لا تتطلب "الزحلقة والإلتحام".

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وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طبيعتي كمهاجم في الملعب لا ألتحم وليس مطلوب مني "النط من الدور الخامس".

وأكمل: "أحمد فتحي كمثال يقاتل في الملعب دائمًا لكنه فنيًا ليس مثل أبو تريكة".

هاني العجيزي: لم يقف أحد بجواري في الزمالك

أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يقف أحد بجواره عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض.

قال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى للفرنسي الراحل هنري ميشيل، وتغيب عن التدريبات فترة لارتباطه بإنهاء أوراق التجنيد.

وتابع أنه كان صاحب اسم كبير في قطاع الناشئين، لكن ميشيل كمدرب أجنبي تعامل معه كلاعب يغيب عن التدريبات وبالتالي أخرجه من حساباته، مشيرًا إلى أن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل استفسر من مسئولي النادي عن كيفية التفريط في خدماته.