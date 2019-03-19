رياضة | تصريحات نارية من حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد وإصابة عامر عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد وإصابة عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من عدم صدور بيان يوضح تفاصيل اختيار قميص منتخب مصر الجديد والذي تم الكشف عنه اليوم الإثنين.

وقال الثعلب الصغير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تواصلت مع أحمد مجاهد وتساءلت عن عدم إصدار بيان يوضح تفاصيل اختيار التصميم الجديد لقميص منتخب مصر، أعتقد أن إدارة الإعلام ستصدر البيان خلال ساعات"، مواصلًا: "معرفش ليه بنجيب إجوال في نفسنا".

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نجح في إنهاء الاتفاق بعلاقاته مع شركة الملابس الحالية، موضحًا أن اتحاد الكرة لم يكن لديه رفاهية الاختيار، وتم الاتفاق على أن تمنح الشركة اتحاد الكرة التيشيرتات الموجودة بهذا التصميم خاصة وأن الاتحاد يحتاج كميات كبيرة للمنتخبات المختلفة بسبب ضيق الوقت.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة من عام 2020 سيتسلم تصميمًا جديدًا لقميص منتخب مصر مثل بقية منتخبات العالم بشكل مختلف ويعبر عن الكرة المصرية.

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