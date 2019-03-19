رياضة | تصريحات نارية من حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد وإصابة عامر عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد وإصابة عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من عدم صدور بيان يوضح تفاصيل اختيار قميص منتخب مصر الجديد والذي تم الكشف عنه اليوم الإثنين.
وقال الثعلب الصغير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تواصلت مع أحمد مجاهد وتساءلت عن عدم إصدار بيان يوضح تفاصيل اختيار التصميم الجديد لقميص منتخب مصر، أعتقد أن إدارة الإعلام ستصدر البيان خلال ساعات"، مواصلًا: "معرفش ليه بنجيب إجوال في نفسنا".
وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نجح في إنهاء الاتفاق بعلاقاته مع شركة الملابس الحالية، موضحًا أن اتحاد الكرة لم يكن لديه رفاهية الاختيار، وتم الاتفاق على أن تمنح الشركة اتحاد الكرة التيشيرتات الموجودة بهذا التصميم خاصة وأن الاتحاد يحتاج كميات كبيرة للمنتخبات المختلفة بسبب ضيق الوقت.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة من عام 2020 سيتسلم تصميمًا جديدًا لقميص منتخب مصر مثل بقية منتخبات العالم بشكل مختلف ويعبر عن الكرة المصرية.
حازم إمام: عامر عامر "محسود"
أكد حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحارس عامر عامر محسود، وذلك بعد تعرضه لإصابة بمعسكر المنتخب.
وقال حازم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عامر عامر صعبان عليا جدًا، أشعر بأنه محسود".
وأكمل: "عندما قدم موسم جيد وانضم للمنتخب اصيب، من أفضل الحراس هذا الموسم، لكن هذه هى كرة القدم".