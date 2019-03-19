رياضة | الإيقافات والإصابات تضرب تحرير أسوان قبل مواجهة سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإيقافات والإصابات تضرب تحرير أسوان قبل مواجهة سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابت الجهاز الفني لفريق نادي التحرير بأسوان، بقيادة محمد عبدالله، المدير الفني للفريق، حالة من القلق الشديد، قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام فريق سوهاج والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة 22 من دوري القسم الثاني بالصعيد.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365 الرياضي”، إن الفريق سوف يفتقد جهود الثلاثي أحمد سعيد لاعب الوسط، وعلي مصطفى الجناح الأيمن، بسبب الحصول على الإنذار الثالث والإيقاف، فضلا عن غياب شاذلي أبوالمجد قلب الدفاع لإصابته بشرخ في اليد.

وأضاف عبدالله أنه يسعى خلال مران الفريق الأخير، إلى تجهيز البديل، قبل المواجهة المرتقبة، موضحا أن الجهاز الطبي يحاول بكل قوة تجهيز محمد صفوت شكوكو وعبدالرحمن عبد الفتاح للحاق بموقعة سوهاج، في ظل كثرة الغيابات قبل تلك المباراة الهامة والتي نسعي للفوز فيها للابتعاد من شبح الهبوط لدوري القسم الثالث.

يُذكر أن تحرير أسوان يحتل المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.