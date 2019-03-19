رياضة | استدعاء نجم أتلتيكو مدريد لمنتخب إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء نجم أتلتيكو مدريد لمنتخب إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الأسباني لكرة القدم باستدعاء ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد، لمعسكر منتخب اللاروخا استعدادا للجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب أسبانيا على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، فابيان رويز لاعب نابولي سيخرج من معسكر المنتخب، بسبب إصابته بالحمى وسيتم استدعاء ساؤول بدلا منه.

ويلعب منتخب أسبانيا مباراته الأولى في التصفيات في 23 مارس بفالنسيا على ملعب ميستايا أمام النرويج، ويوم 26 من نفس الشهر يواجه مالطا في تاكالي.

ويتواجد منتخب إسبانيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم النرويج، مالطا، السويد، رومانيا وجزر فارو.