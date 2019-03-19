رياضة | مورينيو: مبابي سيكون الأغلي في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: مبابي سيكون الأغلي في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد بالموهوب الصغير كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية مع شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية: ما يفعله مبابي مع باريس سان جيرمان لا يصدق، نحن لا نحتاج للتفكير في الكيفية التي سيكون عليها بعد خمسة أو عشرة سنوات من الآن.

واضاف: رونالدو وميسي تجازوا الثلاثين من العمر ونيمار في عامه الـ27، لذلك سيكون مبابي في الوقت الحاضر أفضل لاعب على الاطلاق، يستحق أن يكون الأغلي في العالم.

وارتبط مبابي بالانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل وسط رغبة واضحة من النادي الملكي بالتعاقد مع الموهوب الصغير الفرنسي.