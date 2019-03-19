رياضة | أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ستيف نيكول، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، انتقادات عنيفة للدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال ستيف نيكول في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: نحن نتحدث عن صلاح الذي لا يستطيع التسجيل على بعد ياردات فقط من المرمى.

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وأكمل لاعب الريدز السابق حديثه قائلًا: مهمة فيرمينو ليست فقط تسجيل الأهداف مع ليفربول، ولكنه سيسجل بعض الأهداف مع الريدز في النهاية.

وسجل محمد صلاح 20 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم مع الريدز، حيث أحرز في البريميرليج 17 هدفًا.

وفاز ليفربول على مضيفه فولهام بنتيجة 2\1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ31، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.