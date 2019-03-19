رياضة | رونالدو يعود إلى مدريد..تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يعود إلى مدريد..تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي مشروعه التجاري الجديد في أسبانيا "مركز طبي لزرع الشعر".

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، مشروع فريد للغاية، ونعتقد أنه سيكون ناجحا.

وكان النجم البرتغالي وصل صباح اليوم إلى مدينة مدريد الأسبانية، رفقة صديقته جورجينا رودريجيز من أجل افتتاح عيادة زراعة الشعر.

ويهتم نجم يوفنتوس بالمشاريع التجارية خلال الفترة الأخيرة، حيث يمتلك الدون سلسلة فنادق في مدينة لشبونة البرتغالية مسقط رأسة.