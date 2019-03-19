رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 18 مارس.. 11 صفقة نارية مطلوبة بأمر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 18 مارس.. 11 صفقة نارية مطلوبة بأمر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الصفقات التي يطمح الملكي في ضمها الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لهازارد.. وتشيلسي يرد بقرار صادم

رد نادي تشيلسي الإنجليزي، على عرض ريال مدريد، بشأن التعاقد مع الدولي البلجيكي إدين هازارد، جناح البلوز.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن تشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم هازارد، مقابل 82 مليون يورو، في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد قرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل، حتى قبل عودة الفرنسي زين الدين زيدان للنادي الملكي.

- بأوامر "زيدان".. 11 صفقة نارية مطلوبة في ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن الصفقات التي يرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتولي "زيدان" القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلفًا لـ"سانتياجو سولاري" والذي رحل بسبب سوء النتائج، وينوي "زيزو" تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من الصفقات القوية من أجل اعادة بريق الملكي والعودة مجددًا لمنصات التتويج.

وذكرت قناة "HLN" أن زين الدين زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع بعض نجوم الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي وهم:

إيدين هازارد (بلجيكا / تشيلسي) ونيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان) وكيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان) وساديو ماني (السنغال / ليفربول) ورحيم سترلينج ( إنجلترا / مانشستر سيتي) ودافيد دي خيا (اسبانيا / مانشستر يونايتد) ونجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي) وكريستيان إريكسن (الدنمارك / توتنهام) وبول بوجبا (فرنسا / مانشستر يونايتد) وهاري كين (إنجلترا / توتنهام) وماورو إيكاردي (الارجنتين / إنتر ميلان)

- ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا لشراء مبابي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حدد سعر شراء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت التقارير الصحفية، إلى أن الفريق الملكي حدد 250 مليون يورو للتعاقد مع مبابي في ميركاتو الصيف، وذللاك من أجل تدعيم الفريق بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الريال.

- ريال مدريد يفاجيء محمد صلاح

يضع نادي ريال مدريد الاسباني، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على قائمة الصفقات التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب رفقة الريدز.

وأكدت صحيفة "دون بالون" أن ريال مدريد يضع محمد صلاح كـ"بديل" للتعاقد معه حال فشل التعاقد مع البلجيكي "هازارد" لاعب تشيلسي الإنجليزي وذلك بناءًا على رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق، مؤكدة أن النادي الملكي يرصد 150 مليون يورو لضم النجم المصري.

- خناقة بين ميسي وزيدان على جناح ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الانجليزي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادمة.

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان طلب التعاقد مع ماني جناح ليفربول بسرعة قصوى خلال الصيف لتدعيم الصفوف.

- صراع مدريدي على براندت

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن أتلتيكو مدريد يصارع جاره ريال مدريد في التعاقد مع جوليان براندت نجم وسط ليفركوزن الألماني في الصيف المقبل.

وأكد موقع الدون بالون الإسباني بأن ريال مدريد رصد التعاقد مع نجم ليفركوزن جوليان براندت لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد طلب من إدارة ناديه سرعة التحرك للتعاقد مع براندت وخطفه من ريال مدريد.

ونوه الموقع الإسباني على أن تألق براندت في الفترة الماضية دفع الكثير من الأندية لطلب التعاقد معه أبرزها بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وليفربول وآرسنال.