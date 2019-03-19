رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 18 مارس.. صفقة مفاجئة تقترب من البرسا

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فاز نادي برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وذلك في الدوري الإسباني، وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار البارسا اليوم الإثنين 18 مارس 2019:

1- سيميوني يحرم برشلونة من "جريزمان

ربطت تقارير صحفية إسبانية عن عزم نادي برشلونة التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع احتمالية عقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات جريزمان في نظير رحيل كوتينيو للروخي بلانكوس.

واضاف الموقع، أن سيميوني يرفض فكرة التعاقد مع كوتينيو حيث طلب المدرب التعاقد من قبل مع عثمان ديمبلي من برشلونة.

2- لا تراجع ولا استسلام.. يوفنتوس مصمم على ضم صفقة برشلونة

أشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس سيضع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، تحت "الميكروسكوب" خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين، كما سيرسل مندوب لمتابعة اللاعب في مبارياته مع الفريق الهولندي.

ويعد ماتياس دي ليخت، محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، خاصة برشلونة الإسباني والذي يسعي بقوة للحصول على خدماته، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر الموقع الإيطالي أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، هو أيضًا وكيل أعمال مويس كين مهاجم يوفنتوس، الذي يُقال بأنه قريب من الانتقال إلى أياكس على سبيل الإعارة، مما قد يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.

3- وافد برشلونة الجديد ينتقد أياكس

أثبت دي يونج موهبة برشلونة المستقبلية أنه محترف بعد النقد الذاتي لفريقه أياكس أثر الخسارة أمام الكمار بهدف نظيف.

وقال دي يونج في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إنه أمر مزعج للغاية للاعتماد على الأخرين للفوز بالدوري الهولندي ، ولم يعد لدينا أي شيء في أيدينا الآن.

وأعترف دي يونج بأنهم لعبوا أقل بكثير من مستواهم طوال المباريات السابقة.

4- صفقة مفاجئة على طاولة تعاقدات برشلونة

وضع مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، تاجليافيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الهولندي، ضمن حساباته للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس الإسبانية" أن إدارة النادي تواصلت بالفعل مع اللاعب الذي عرض نفسه من خلال وكيل أعماله على برشلونة، حتى يكون بديلًا لألبا في مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ رحيل لوكاس دين في الصيف الماضي ولا يوجد بديل للاعب ألبا فرصة الحصول على الراحة أو المداورة مما يجعل النادي الكتالوني يبحث عن لاعب في هذا المركز.

5- باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية إلى برشلونة

كشف الصحفي الإسباني الشهير فرانسيس أجويلار، عن نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في توجيه ضربة موجهة لنادي برشلونة خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وتتطلع إدارة نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام وهو نفس اللاعب الذي يسعى وراءه نادي برشلونة الإسباني.

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وقال فرانسيس عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نادي باريس سان جيرمان قد قدم عرضًا رائعًا لضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، يفوق عرضي برشلونة ويوفنتوس.

6- 16 مباراة تمنح برشلونة الثلاثية

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة سيخوض 16 مباراة في جميع البطولات حتى نهاية الموسم، من أجل التتويج بالثلاثية هذا العام.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة سيحصل على راحة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي، في ظل حلم البرسا في التتويج بالثلاثية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي، يحلم بالتتويج بالثلاثية ليكون المدرب الثالث للبرسا، الذي يحقق هذا الإنجاز، بعد جوارديولا في 2009 و إنريكي في 2015.

وتابعت سبورت أن برشلونة سيواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو المقبل، وأن البرسا عليه الفوز على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، ثم تجاوز ليفربول أو بورتو.

7- برشلونة يوضح حقيقة التعاقد مع "جريزمان"

أوضح غويليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "غويليرمو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن ما يتردد حول اقتراب "جريزمان" من الانتقال لبرشلونة مجرد أخبار تصدر من الصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف: "لا يمكننا التحدث عن لاعبين من فرق أخرى، ويجب أن نحترم وضع أتلتيكو مدريد الذي تم القضاء عليه من دوري أبطال أوروبا، وأنا لا أعرف إذا كان هناك أي اتصال أو ما إذا كان سيكون هناك".

8- برشلونة يمنح ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار مع ريال بيتيس أراد من ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وضعه أسمه على طاولة تعاقدات النادي لكن الإدارة فضلت التعاقد مع دي يونج لاعب وسط فريق أياكس الهولندي.

واشار الموقع، إلى أن باريس سان جيرمان ليس لديه نية في عودة جيوفاني لو سيلسو من جديد للفريق بعد نهاية إعارته مع بيتيس وهو ما فتح شائعات كبيرة حول انتقاله لريال مدريد.

وتابع الموقع، أن زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد ليس سعيداً بالأداء الحالي للبرازيلي كاسميرو، ولا يملك أي دليل على بقاء كروس ومودريتش مع الفريق في الموسم المقبل بعد العروض الكبيرة المقدمة لهما.

لذلك قد يضع ريال مدريد لو سيلسو على قائمة التعاقدات حيث تبلغ قيمته السوقية حوالي 70 مليون يورو.

9- الكشف عن موعد تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

وفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإنه في حالة فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في الليجا، بجانب استمرار سلسلة الانتصارات في باقي المباريات، فإن البرسا سيتوج رسميًا باللقب في الجولة 34 إذا فاز على ألافيس.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الاستمرار في سلسة الانتصارت مع التعادل أمام أتلتيكو مدريد، فإن البرسا سيحسم اللقب رسميًا في حالة الفوز في الجولة الـ35 على ليفانتي.

وأوضحت سبورت أنه في حالة استمرار البلوجرانا في الفوز بالإضافة إلى الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، فإن الفريق الكتالوني سيحتاج إلى الفوز على سيلتا فيجو في الجولة الـ36.

برشلونة يلتقي مع أتلتيكو مدريد يوم 6 إبريل المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ30، من عمر الليجا على ملعب كامب نو.