رياضة | تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي تشيلسي حدد ثمن بيع نجمه البلجيكي إدين هازارد لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد إدين هازارد هو المرشح الرئيسي والمفضل لزين الدين زيدان لتدعيم الخط الهجومي لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع البرنابيو أن نادي تشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم هازارد، مقابل 82 مليون يورو، في الصيف القادم.

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ويرتبط هازارد بعقد مع البلوز حتى صيف عام 2020، ويمتلك النادي الإنجليزي فرصة أخيرة من أجل الاستفادة المالية من خلال بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع أنه بعد إصرار هازارد على الرحيل إلى سانتياجو برنابيو ، قرر تشيلسي وضع ثمن لبيعه للفريق الملكي ، حيث أنه لن يدعه يرحل عن معقل ستامفورد بريدج إلى الريال بأقل من 115 مليون يورو.

