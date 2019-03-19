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رياضة | تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي تشيلسي حدد ثمن بيع نجمه البلجيكي إدين هازارد لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد إدين هازارد هو المرشح الرئيسي والمفضل لزين الدين زيدان لتدعيم الخط الهجومي لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع البرنابيو أن نادي تشيلسي رفض عرضًا من لضم هازارد، مقابل 82 مليون يورو، في الصيف القادم.

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ويرتبط هازارد بعقد مع البلوز حتى صيف عام 2020، ويمتلك النادي الإنجليزي فرصة أخيرة من أجل الاستفادة المالية من خلال بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع أنه بعد إصرار هازارد على الرحيل إلى سانتياجو برنابيو ، قرر تشيلسي وضع ثمن لبيعه للفريق الملكي ، حيث أنه لن يدعه يرحل عن معقل ستامفورد بريدج إلى الريال بأقل من 115 مليون يورو. 

طوال الأشهر الماضية ، أرسل الدولي البلجيكي هازارد العديد من الرسائل إلى ريال مدريد ، بعض الغمزات التي تم تفسيرها على أنها نية قوية للاعب لارتداء قميص الميرينجي. حتى الصحفي ، المرتبط بدائرته الوثيقة ، قال إن أمنيته الوحيدة هي التوقيع لريال مدريد.

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