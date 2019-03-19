رياضة | راشفورد يبرز دور سولسكاير مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يبرز دور سولسكاير مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرز ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن دور أولى جونار سولسكاير مع الفريق وأكد أنه كان من المستحيل الوصول إلى المكانة التي يتواجد فيها الفريق الآن قبل مجيئه.

وقال راشفورد في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "مجرد تواجد سولشاير في مان يونايتد جعل الجميع يتغير، ما قدمه منذ قدومه أمر رائع".

وأضاف: "مركزنا الآن في الدوري الإنجليزي كان من المستحيل الوصول إليه قبل شهرين، نتطلع للاستمرار على نفس المنوال".

واختتم راشفورد تصريحاته قائلًا:"نتطلع لتطوير وتحسين أنفسنا من أجل الموسم المقبل".