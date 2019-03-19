رياضة | أرسنال يعثر على بديل صفقة برشلونة الفاشلة

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يبحث فريق أرسنال الإنجليزي عن التعاقد مع لاعب وسط جديد لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن أرسنال يرغب في التعاقد مع لاعب وسط جديد في الصيف المقبل بعدما فقد الثقة في دينيس سواريز القادم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.

واشارت الصحيفة، إلى أن دينيس سواريز يعاني من عدم التأقلم في أرسنال وهو ما دفع إيمري لاستبعاده من التشكيلة الأساسية طوال الفترة الماضية حيث لم يبدأ اللاعب بالتشكيلة الأساسية لأي مباراة.

واضافت الصحيفة، أن أرسنال يرصد حالياً التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان، كريستوفر نكونكو والذي كان على مشارف الانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.