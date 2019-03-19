رياضة | صفقة بيل مع اليونايتد في مهب الريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة بيل مع اليونايتد في مهب الريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثارت عودة الفرنسي زين الدين زيدان شكوك كبيرة حول استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد في الموسم المقبل فاتحاً شائعات كبيرة في الميركاتو الصيفي.

ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن جاريث بيل حريص على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا رحل بشكل رسمي عن ريال مدريد.

واضافت الصحيفة، أن هناك سببان قد يبعدان اليونايتد عن التعاقد مع جاريث بيل، الأول هو تكلفة الصفقة الباهظة حيث سيفرض ريال مدريد شرطاً ضخماً من حيث القيمة المالية على اليونايتد لبيع اللاعب.

أما السبب الثاني فهو رغبة النادي في التعاقد مع لاعب أقل تكلفة وسيكون أقل في العمر من جاريث بيل والذي سيصل لـ30 عاما في يونيو المقبل.