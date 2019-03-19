رياضة | فان دايك يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح بعد تراجع مستواه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح بعد تراجع مستواه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي الهولندي فيرجل فان دايك لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي رسالة قوية ومؤثرة للنجم الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الموسم الماضي وذلك بعد أن فشل في التسجيل لسبعة مباريات بالإضافة إلى مستواه المتراجع خلال المباريات الماضية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها فان ديك لموقع فريقه الرسمي على شبكه الإنترنت أكد أن صلاح لاعب من طراز عالمي وكل المشجعين يمكن لهم ان يقولوا أي شيء بالإضافة إلى أن أي نادي يتمنى أن يمتلك بين صفوفه لاعب بحجم محمد صلاح.

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وأكمل فان ديك " أعتقد أن " مومو " يقدم أداء جيد في المباريات الماضية لكن التوفيق لم يحالفه في التسجيل والاهداف حتماً ستأتي ويجب أن يعلم المشجعين أن أي مهاجم بالعالم يمر بمثل هذه الفترات الصعبة ودائماً ما نؤكد لصلاح أنه يجب عليه مواصلة السعي والعمل وستكون جميع الامور على ما يرام.

واختتم الصخرة الهولندية تصريحاته أن صلاح قادر على إنهاء الموسم هدافاً للدوري مثلما حدث في الموسم الماضي ونحن نثق به دائماً.

يذكر أن صلاح يحتل حالياً وصافة هدافي البريميرليج خلف الأرجنتيني كون أجويرو ونجح الفرعون المصري في تسجيل سبعة عشر هدفاً حتى الآن وقدم لزملائه تسعة تمريرات حاسمة.