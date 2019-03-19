رياضة | ربيع ياسين يستدعي 26 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يستدعي 26 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 على استدعاء 26 لاعبًا، للمشاركة في معسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لدورة شمال أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر والمغرب.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى عن أسماء اللاعبين الـ26 المنضمين للمعسكر غدا الثلاثاء، حيث يتم التشاور بين المدير الفنى ومعاونيه حول القائمة النهائية للاعبين المنضمين للمعسكر.

وتنطلق التصفيات الأفريقية في شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا بالعام 2021.