رياضة | سكاي سبورت تُرشح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي سبورت تُرشح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية بأداء الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، بالموسم الحالي.

وذكرت الشبكة البريطانية أن "فان ديك" يقدم عروضًا قوية رفقة ليفربول في الموسم الحالي، وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الآن برصيد 76 نقطة.

وسلطت الشبكة الضوء علي تصريحات المدير الفني لليفربول يورجن كلوب الذي قال عقب الفوز على بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا "يمكنك كتابة كتاب عن مهاراته ونقاط قوته ومقدار ما أحبه وما هو شخص رائع".

وأكدت "سكاي سبورت" على إمكانية فوز المدافع الهولندي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي بنهاية الموسم، بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع "الريدز".