الامارات | المنتخب السعودي: «الأولمبياد الخاص» حاضنة للرياضيين أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي: «الأولمبياد الخاص» حاضنة للرياضيين أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المنتخب السعودي لأصحاب الهمم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» أن قوة هذا الحدث الرياضي الإنساني الذي تستضيفه الإمارات تأتي من كونه حاضنة مجتمعية، يلقى الرياضيون أصحاب الهمم من كل أنحاء العالم فيه دعم الأفراد والمؤسسات لتحقيق الإنجازات.

وقالت المديرة العامة بالهيئة العامة للرياضة في السعودية، الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري «مشاركة الفتيات السعوديات من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 هي الأولى من نوعها خارج المملكة».

وأكدت أن الأولمبياد الخاص بالمملكة العربية السعودية انطلق رسمياً في الرياض عام 1994.