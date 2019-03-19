الامارات | «يد الشارقة» إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الشارقة» إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق نادي الشارقة لكرة اليد للرجال، أمس، متوجهة إلى الكويت للمشاركة في النسخة الـ21 من بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، المقامة خلال الفترة من 20 مارس الجاري وإلى الأول من أبريل المقبل، بمشاركة 18 فريقاً تمثل 11 دولة.

ويدشن الشارقة أولى مبارياته الخميس المقبل بلقاء كاظمة الكويتي، الذي يجمعهما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجوارهما الدحيل القطري.

وترأس البعثة عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، وتضم 28 فرداً يشكلون الجهاز الفني والإداري والطبي وقائمة اللاعبين المشاركين.

واستعد الفريق للاستحقاق الآسيوي من خلال معسكر خارجي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة، هدف إلى إتاحة الفرصة لانسجام العناصر الجديدة، بعد أن دعمت إدارة الملك فريقها بكل من المحترف التونسي في نادي النصر مصباح الصانعي، ولاعب النجمة البحريني علي ميرزا، وحارس المنتخب السعودي محمد آل سالم، بجانب المصري علي زين، خصوصاً أن قوانين البطولة الآسيوية تسمح بوجود أربعة لاعبين محترفين.