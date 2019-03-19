الامارات | دوري T10 للكريكيت في أبوظبي 23 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري T10 للكريكيت في أبوظبي 23 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي أبوظبي للكريكت والجهة المنظمة لدوري «T10» للكريكت، اتفاقية لاستضافة المواسم الخمسة المقبلة لمنافسات بطولة أبوظبي «T10» للكريكت، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ليصبح بذلك استاد زايد للكريكت الموطن الجديد للدوري اعتباراً من الموسم الرياضي 2019، الذي يقام خلال الفترة من 23 أكتوبر وإلى الثالث من نوفمبر.
وقد وقع الاتفاقية كل من وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي سيف سعيد غباش، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني. وتخلل حفل توقيع الاتفاقية إقامة مباراة للكريكت ضمن فئة «T10» على الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي.
وقال سيف سعيد غباش: «نسعى عبر اتفاقيات التعاون مع الشركاء في كل القطاعات إلى توفير فعاليات وأنشطة ترضي ذائقة جميع الأفراد».
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