الامارات | فارس الشامسي قاوم المرض للمشاركة في الأولمبياد الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الشامسي قاوم المرض للمشاركة في الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى سبّاح منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، فارس الشامسي، متلازمة داون، إضافة إلى مرضه المفاجئ الذي تعرض له أخيراً (السكري)، من أجل اللحاق بحلم الأولمبياد العالمي الخاص، والمشاركة في منافسات السباحة، ضمن البطولة الأكبر عالمياً، لاسيما أنه عانى خلال العامين الماضيين الكثير من الألم، بسبب مرضه وضمور عضلاته كثيراً، قبل أن يقرر العودة لممارسة الرياضة.

وقال فراس العامري، مدرب فارس الشامسي الخاص، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ فارس ممارسة السباحة منذ تسع سنوات، واشترك في البطولات، ولكن في آخر عامين أصيب بمرض السكري، وهو ما تسبب في مشكلات كثيرة له، بسبب ضعف العضلات، وعدم قدرته على التدرب وبذل المجهود، ومع العلاج والسفر إلى الخارج ورغبته في العودة بدأ الصمود أمام المرض حتى عاد إلى التدريبات من جديد».

وأضاف العامري: «نعرف أن مرض السكري، يسحب الطاقة من جسم الإنسان العادي، فما بالك بلاعب من أصحاب الهمم، قدراته قد تكون محدودة، ولكن في حالة فارس، الأمر مختلف، حيث قاوم بشكل كبير حتى نجح في العودة، وشارك في سباق الترايثلون مع نادي المرموم، إضافة إلى سباق الركض في بطولة ناس الرمضانية العام الماضي، ويشارك أيضاً في سباق الدراجات لمسافة 16 كم».

وتابع: «يعاني فارس الآن مرض السكري، ويحصل على علاج من أجل المشاركة، وانضم إلى منتخب أصحاب الهمم بقيادة الكابتن محمد أبوجبل، في الفترة الأخيرة وشارك السباح في سباقات 25 متر حرة، 25 متر ظهر، وسباق التتابع الذي حصل فيه على المركز الرابع، ودرس فارس سابقاً في مركز راشد، وهو الآن في مركز تأهيلي خاص من أجل الاندماج في المجتمع وتهيئته للعمل».

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وأشاد فراس، بقدرات اللاعب على العطاء، موضحاً أنه مر بفترة صعبة جداً في حياته أثناء بداية فترة المرض بالسكري، ولكن على مدار تسع سنوات كان هو مرافق ومدرب اللاعب، ودائماً ما يبحث عن التميز والعودة إلى التدريبات، والدليل على ذلك هو البحث عن أي بطولة ليشارك فيها، مؤكداً أن بطولة الأولمبياد الخاص هي أول مشاركة للاعب في منافسات السباحة.

فارس يعاني مرض السكري، ويحصل على علاج من أجل المشاركة.

البطل الإماراتي حصل على المركز الرابع في سباق التتابع.

فراس العامري

«مرض السكري يسحب الطاقة من جسم الإنسان ».