الامارات | نجوم الغناء الماجد والشامي والعامري يشاركون في حفل الختام

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء الماجد والشامي والعامري يشاركون في حفل الختام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد حفل الختام الرسمي للألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019)، يوم الخميس المقبل، مشاركة عدد من أبرز الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى والغناء على المستويين العربي والعالمي.

إذ سيكون آلاف الحاضرين في استاد مدينة زايد الرياضية على موعد مع أهم النجوم العرب، وفي مقدمتهم النجم السعودي والخليجي راشد الماجد، والمطرب العراقي وليد الشامي، والإماراتي حمد العامري. ويتمتع كل واحد من هؤلاء النجوم بشعبية هائلة، ما سيجعل من حفل ختام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 فرصة فريدة لمشاهدة هؤلاء النجوم المعروفين في أمسية واحدة.

كما يشهد الحفل الختامي العرض العالمي الأول للأغنية الرسمية للألعاب الأولمبية الألعاب العالمية أبوظبي 2019 التي بعنوان «Right Where I’m Supposed To Be»

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ويشكل الحدث ختاماً للفعاليات التي استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة، وعبّرت عن الإصرار و العزم والشجاعة والاحتفاء بالروح الإنسانية.

وإلى جانب العروض الموسيقية، يسلط حفل الختام الضوء على المتطوعين الذين تجاوز عددهم 20 ألف متطوع، محتفياً بتكاتفهم والتزامهم وتفانيهم في تقديم الدعم الذي كان سبباً رئيساً لنجاح الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

كما يشارك الرياضيون والمدربون في الموكب الختامي الذي يعلن رسمياً عن إسدال الستار على فعاليات أكبر حدث رياضي وإنساني يشهده العالم لهذا العام.