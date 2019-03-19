الامارات | بطولة المديرين التنفيذيين للغولف 25 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة المديرين التنفيذيين للغولف 25 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «سبورت تو بيزنيس» عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين، التي تقام في ملاعب «دبي هيلز للغولف» يوم الاثنين المقبل (25 مارس)، برعاية شركة «الفطيم دي سي للطيران»، ويشارك فيها أكثر من 100 متنافس من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله كل من مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، خالد العور، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن تنظيم البطولة رسل يومانز، والمدير التنفيذي لشركة «الفطيم دي سي للطيران» هولغار أوستايمر.

وقال خالد العور: «بعد النجاح الذي لاقته الدورات السابقة من بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين، يسعدنا أن نعلن عن تنظيم النسخة الثالثة من البطولة، التي أصبحت تحتل مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ويسعى المجلس إلى تعزيز البعد الاجتماعي، حيث تسهم البطولة في دعم العلاقات بين المديريين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة».