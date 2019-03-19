الامارات | إطلاق برنامج مدارس الأبطال الموحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج مدارس الأبطال الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات، أمس، أنها ستطرح برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» عبر مختلف المدارس الحكومية في الدولة. وصدر هذا الإعلان عن وزارة التربية والتعليم، والأولمبياد الخاص، وحركة الأولمبياد الخاص الدولية، على هامش الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، التي ستكون الدورة الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص الذي يمتد 50 عاماً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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