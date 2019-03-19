شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يطالب بسرعة تجهيز ملعب استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كلف خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، بمخاطبة مسؤولى اتحاد الكرة لسرعة الانتهاء من تجهيز ملاعب استاد القاهرة، من أجل استضافة معسكر المنتخب المقبل، خصوصا أن المدير الفنى يرى أنه لا فائدة من إقامة المعسكر المقبل ببرج العرب، خصوصا أن استاد القاهرة سيستضيف مباريات الفراعنة.

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وأكد أجيرى للهيطة أن عامل الوقت مهم جدا، وأنه يأمل أن تنتهى التجهيزات فى أقرب وقت حتى لو كانت على الملاعب الفرعية.

فى شأن مختلف، استقر الجهاز الفنى على السفر إلى النيجر عقب خوض التدريب الصباحى المقرر له، الخميس المقبل، لتتوجه البعثة إلى المطار بعد الثانية ظهرا لاستقبال الطائرة الخاصة التى تستغرق رحلتها فى حدود 5 ساعات ونصف، على أن يحصل اللاعبون على راحة عقب الوصول إلى النيجر ليستأنف تدريباته فى اليوم التالى، استعدادا لخوض المباراة المقرر لها 23 من نفس الشهر فى ختام التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر منتصف العام الجارى.

وينضم لتدريبات المنتخب، اليوم «الثلاثاء» محمد الننى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها عقب وصوله من إنجلترا، لزيارة أهله 48 ساعة.