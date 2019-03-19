شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة حائل يتوج الفائزين ببطولة الشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

توج أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الفائزين في بطولة حائل للشطرنج في نسختها الأولى التي نظمتها غرفة حائل خلال الفترة من 15 - 18 مارس، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان.

واستطاع الصيني ونغ هو تصدر بطولة الرجال برصيد 8.5 نقطة وحصل على مبلغ 6000 دولار وكأس البطولة وميدالية ذهبية، وحل ثانيًا المصري أحمد عدلي برصيد 8 نقاط وحصل على مبلغ 4000 دولار، وجاء ثالثًا الأرميني جابرائيل سركيسيان، برصيد 7.5 نقطة وحصل على مبلغ 2500 دولار، فيما حصل على المركز الرابع الهندي سيرام جاه برصيد 7.5 نقطة وجائزة 1500 دولار، وجاء خامسًا البلجيكي مالاكاتوكو فاديم برصيد 7 نقاط وجائزة 1000 دولار، وحل بالمركز السادس الأردني أحمد السموهوري برصيد 7 نقاط وحصل على 800 دولار، وفاز بالمركز السابع المصري حاتم دسوقي 7 نقاط وحصل على 700 دولار.

وعلى صعيد السيدات حلت الرومانية أرينا بوم أغا على المركز الأول برصيد 7 نقاط وجائزه 6000 دولار، وجاءت الهندية فيجيا لاكشمي برصيد 6.5 نقطة وجائزة 4000 دولار وفي المركز الثالث البولندية مونيكا سوكو برصيد 6 نقاط وجائزة 2500 دولار ورابعا البولندية كارانا برصيد 6 نقاط وجائزة 1500 دولار، وخامسا كيتي من جورجيا برصيد 6 نقاط وجائزة 1000 دولار، وحلت سادسا النتوانية كوريناتا برصيد 6 نقاط وجائزة 700 دولار، فيما حلت السعوديتان أفنان القبيشي وأسماء الغربي بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 5 نقاط، وحصل على جائزة أفضل لاعب رجال السعودي أحمد الغامدي برصيد 5.5 وجائزة مالية 1000 دولار، وجاء السعودي صالح البليهي كأفضل لاعب تحت 16 سنة وجائزة 500 دولار وعلى مستوى السيدات حصلت السعودية الجوهرة الحسن على أفضل لاعبة والمركز العاشر بالترتيب والجائزة 1000 دولار، فيما جاءت السعودية ريماس البليهي كأفضل لاعبة تحت 16 سنة وجائزتها 500 دولار.

وأكد أمير منطقة حائل في كلمة ألقاها عقب التكريم أن منطقة حائل تفخر بأبنائها وأدائهم الرائع وبالجهد المميز منهم، واستطاعت منطقة حائل أن تدير البطولة بطريقة نوعية مميزة وأثبتت قدرتها وإمكانيتها، من خلال تكويناتها، ومن أهم تكويناتها أبنائها، مبينًا أن القدرة الهائلة الموجودة من أبناء الوطن هي حقيقة حجر الشطرنج الأساسي الذي نتقدم بها ونقدم بطولتنا به.

وقال: «تحية من القلب لكل من ساهم وعمل وأدى دورًا مميزًا في هذه البطولة المميزة، ولا أنسى أن أقدم الشكر لهذه الدولة العظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الذين دفعوا الجميع للتقدم في جميع أطروحات الدولة بشكل عام، وفتح آفاق واسعة وممتلئة بجميع هذه الأطروحات التي نرجوا من الله أن تنعكس على الوطن، كما لا ننسى الدور الذي تلعبه الرياضة ودورها الكبير وكذلك الاتحاد السعودي للشطرنج الذي قدم دورًا كبيرًا وجليًا».

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وأثنى الأمير عبدالعزيز بن سعد على الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية في حائل بكل احترافية، فهي مساند وداعم وعامل، مقدما شكره لجميع أعضاء الغرفة التجارية في حائل وكل من ساهم بمثل هذه الأطروحات لنجاح حائل المستقبل، وإلى الأمام يا حائل ونقول للشباب أنتم حجر الشطرنج في كل أطروحة.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم، أن الرياضة في المملكة حظيت بتركيز كبير من ولي العهد من خلال «رؤية المملكة 2030»، التي شددت على ضرورة رفع معدل ممارستها في المجتمع لتصل إلى مليون رياضي سعودي ممارس بنسبة 40%، خلال السنوات المقبلة بدلا من 13% حاليًا.

وقال: «تذهب هذه الأرقام إلى أهمية وعي المجتمع السعودي بالرياضة، وربطها بالصحة، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة، ليكون سلوكًا راسخًا بين جميع المواطنين في مجتمعهم الكبير».

وأضاف «أن البطولة التي عاشت في حائل خلال الأربعة أيام الماضية تنسجم مع الرؤية السعودية ومع ما خططت له اللجنة الأولمبية السعودية، بأن يكون الرياضي السعودي المنافس ضمن أفضل 3 منافسين على مستوى آسيا في عام 2022، من خلال رؤية برنامج (ذهب 2022) ومن خلال 29 اتحادًا رياضيًا سعوديًا، واتحاد الشطرنج واحد من هذه الاتحادات وبإذن الله تقدم بطولة حائل أبطالًا في هذه اللعبة لتمثيل بلدهم الغالي خير تمثيل في المحافل الدولية».

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان نجاح هذه البطولة التي احتضنتها مدينة حائل طيلة الأيام الماضية، ونجاح الاستضافة المتميزة التي جاءت بعد رعاية كريمة من إمارة منطقة حائل وتنظيم مشترك بين غرفة حائل التجارية والاتحاد السعودي للشطرنج.