شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف الجولة العالمية للسلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) جرت أمس (الإثنين) مراسم توقيع عقد استضافة المملكة للجولة العالمية لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها منتصف أكتوبر القادم، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والنائب الأول للاتحاد الدولي اجناسيو أندريس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض. دوقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن هذه الاتفاقية تنص على إقامة الجولة بمحافظة جدة في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، تعزز من مكانة المملكة جرت أمس (الإثنين) مراسم توقيع عقد استضافة المملكة للجولة العالمية لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها منتصف أكتوبر القادم، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والنائب الأول للاتحاد الدولي اجناسيو أندريس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض. دوقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن هذه الاتفاقية تنص على إقامة الجولة بمحافظة جدة في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، تعزز من مكانة المملكة الرياضية على المستوى العالمي. من جهته، شكر النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس الاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة الجولة العالمية للمدن 3×3، معبرا عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظرا للإمكانات التي تمتلكها.



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