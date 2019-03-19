قرطاج يفوز على «DGSP» ببطولة إفريقيا للطائرة سيدات

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بنادي قرطاج التونسي فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق «DGSP» الكونغولي. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للطائرة التي ينظمها النادي الأهلي.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم خلالها الفريق التونسي عرضًا قويًا، ونجح في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-٩، و٢٥-١٦، و٢٥-١٩.

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