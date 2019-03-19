شكرا لقرائتكم صور.. والدة أبو تريكة تصل الدوحة للاحتفال بعيد الأم مع القديس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق على دعوة والدته لزيارته خلال تواجده خارج مصر لاسيما وأنه متعاقد مع أحدى القنوات الفضائية لتحليل المباريات. وأصر أبوتريكة الشهير بالقديس على الاحتفال بعيد الأم هذا العام مع والدته فى الدوحة ، بعد وفاة والدة العام الماضي

تريكة مع والدته

تريكة مع اسرته

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